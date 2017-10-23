24 октября - повестка дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе начнется форум молодых депутатов Уральского федерального округа.

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Открытие в Тюмени мультимедийного исторического парка "Россия - моя история"". В пресс-конференции примут участие: директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" Павел Шафорост.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке начнется открытие Российского Международного перфорационного симпозиума-2017.

В Тюмени в 11 часов Городская станция по борьбе с болезнями животных откроет филиал на ул. Холодильной, 83/5.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском медицинском колледже (ул. Холодильная, 81) начнется церемония награждения по итогам спартакиады 2016-2017 учебного года среди команд средних профессиональных образовательных учреждений города.

В Тобольске в 17 часов откроется молодежный инновационный центр.

Этот день в мире:

1812 - состоялось сражение у Малоярославца между армиями Наполеона и Кутузова.

1882 - родился венгерский композитор, мастер оперетт Имре Кальман.

1886 - родился советский нарком Серго Орджоникидзе.

1911 - родился Аркадий Райкин - король советской сатирической эстрады.

1935 - установлена рубиновая звезда на Спасской башне Кремля.

1938 - родился писатель Венедикт Ерофеев.

1942 - день рождения кинорежиссера Динары Асановой.

1957 - умер знаменитый французский модельер Кристиан Диор.

1962 - СССР заявил протест в связи с объявлением Соединенными Штатами блокады Кубы и потребовал срочного созыва Совета Безопасности ООН.

1970 - Сальвадор Альенде избран президентом Чили.

1974 - покончила с собой Екатерина Фурцева, министр культуры СССР хрущевского периода.

1998 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой предписывалось вывести югославские войска из Косово.

2002 - весь день шли переговоры с террористической бандой, захватившей театральный центр на Дубровке в Москве.