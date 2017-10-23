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На дороге Аромашево – Вагай погибли водители столкнувшихся машин

12:49 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Три человека погибли, 16 получили травмы в 13 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 21 и 22 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 22 октября на 67-м километре автодороги Аромашево – Вагай столкнулись "Лада" и "Калина". По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 22-летний водитель "Лады", житель Ишимского района, и 49-летний водитель "Калины", проживавший в Сладковском районе, погибли. Различные травмы, ушибы и переломы получили 34-летний пассажир "Лады" и пассажиры "Калины": 22-летний молодой человек, 13-летняя девочка и 53-летняя женщина.

На ул. Сибирской в селе Ярково грузовой автомобиль ЗИЛ-131 при движении задним ходом наехал на двух женщин. По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в безопасности перед началом движения. В результате происшествия 32-летняя женщина погибла, 44-летняя получила травму головы и перелом голени.

В областном центре 22 октября на ул. Малыгина, 52 столкнулись "Хендэ" и "Киа". 14-летний подросток, управлявший автомобилем "Хендэ", превысил безопасную скорость движения и не вписался в поворот. По предварительным данным, подросток взял ключи от машины без разрешения родителей и поехал кататься со своим знакомым. В результате происшествия травму головы и травматическую экстракцию зубов получил 13-летний пассажир автомобиля "Хендэ". Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

21 октября на кольце улиц Широтной и Мельникайте областного центра в опору освещения въехал автомобиль "Ниссан". 68-летний водитель иномарки был трезв, но не справился с управлением.  В результате ДТП водитель и 41-летняя пассажирка иномарки получили перелом ребер и травму позвоночника.

В субботу на ул. Профсоюзной, 17 водитель автомобиля "Хендэ" при перестроении не уступил дорогу автобусу "МАЗ", вследствие чего произошло столкновение. В результате аварии в салоне автобуса упали и получили травмы две пассажирки: 50-летняя женщина получила вывих плеча, 64-летняя – травму головы.

Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя автомобиля, в пятницу сбившего 11-летнего ребенка во дворе дома №23 на ул. Олимпийской областного центра и скрывшегося с места происшествия. Мальчик получил ушиб коленного сустава. Автомобиль, предположительно, "Лада" 14-й модели, красного оттенка, водитель молодой человек. Очевидцев ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-589, 794-686.

Сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные от управления транспортом отстранили 78 нетрезвых и отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водителей, в том числе двое совершивших правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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