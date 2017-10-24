Снег будет идти в Тюмени два дня
Снег в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"
Снег, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра до 17-22 м/с сохранятся на юге Тюменской области 24 и 25 октября.
Гололедные явления, сильные осадки будут наблюдаться в южных районах области.
25 октября ночью сохранится сильный порывистый ветер, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, сообщает "Уралуправтодор".
Для недопущения аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия.
Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" +7(343) 295-09-09, служба спасения: 112, 001.
Снег в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"
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