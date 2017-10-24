Снег будет идти в Тюмени два дня

Снег в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Снег, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, порывы ветра до 17-22 м/с сохранятся на юге Тюменской области 24 и 25 октября.

Гололедные явления, сильные осадки будут наблюдаться в южных районах области.

25 октября ночью сохранится сильный порывистый ветер, снег, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, сообщает "Уралуправтодор".

Для недопущения аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ "Уралуправтодор" рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия.

Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор" +7(343) 295-09-09, служба спасения: 112, 001.

﻿ Снег в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /