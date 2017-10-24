25 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" начнется всероссийский конкурс Всероссийского общества слепых "Браилиада".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Деятельность общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Презентация профориентационного проекта "Техноспецназ".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Тюменская марка 2.0".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется церемония вручения удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в гимназии №49 (ул. Пархоменко, 60) депутат Тюменской областной думы, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Дмитрий Новицкий встретится с родительской общественностью в рамках акции "Дорога к школе".

Этот день в истории:

732 - франки разбили арабов при Пуатье, остановив их продвижение в Европу.

1400 - умер английский поэт Джеффри Чосер.

1415 - в ходе Столетней войны в битве при Азенкуре англичане нанесли сокрушительное поражение французам.

1586 - шотландская королева Мария Стюарт приговорена к смерти.

1612 - русское ополчение Минина и Пожарского вступило в Кремль, освобожденный от поляков.

1711 - Петр I насильно женил своего сына Алексея на принцессе Шарлотте Вольдфенбютельской.

1762 - Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Украину, иностранцами.

1825 - родился король вальса Иоганн Штраус.

1838 - родился французский композитор Жорж Бизе.

1881 - родился Пабло Пикассо, франко-испанский художник.

1926 - родилась Галина Вишневская, российская певица-сопрано.

1944 - войска Красной Армии овладели норвежским городом-портом Киркенес.

1983 – началось американское вторжение на Гренаду.

1990 - в телеэфир вышла первая передача "Поле чудес", которую вел Владислав Листьев.

2001 - на Ваганьковском кладбище в Москве похоронен актер Георгий Вицин.