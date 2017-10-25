26 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул.Осипенко, 81. Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная региональному отборочному этапу национального чемпионата "Абилимпикс".

В Тюмени в 11 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Стихтакль" в рамках гастролей Серовского театра драмы им. Антона Чехова.

В Тюмени в 11 часов в театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется спектакль "Бременские музыканты" в рамках гастролей Омского кукольного театра.

В Тюмени в 13 часов в театре кукол (ул. Кирова, 36, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная обменным гастролям Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" и Тюменского театра кукол.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание гордумы.

В Тюмени в 19 часов в драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Пикник" в рамках гастроли Тобольского драматического театра.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (в здании городского спорткомплекса-бассейна ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Профилактика и предупреждение инсульта".

Этот день в истории:

1612 - вступление войск второго ополчения в Москву. Капитуляция польского гарнизона в Кремле.

1822 - в возрасте 17 лет Ханс Кристиан Андерсен записался в школу, чтобы получить образование. Он был самым высоким в своем классе, так как его одноклассникам было по 11 лет.

1824 - в Москве открылся Малый театр.

1842 - родился художник-баталист Василий Верещагин.

1863 - в Лондоне основана Английская футбольная ассоциация. Первым делом она определила правила игры, и с тех пор болельщики уже не путали футболистов с регбистами.

1898 - открылся Московский художественный академический театр (МХАТ).

1956 - образовано международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1988 - в Лондон из Токио прибыл Боинг-747 с одним пассажиром на борту (самолет рассчитан на перевозку 353 человек). Когда по техническим причинам вылет самолета из столицы Японии был задержан, все пассажиры, кроме женщины-японки, поменяли свои билеты на другие рейсы.