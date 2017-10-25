История казачества в революционные годы станет главной темой конференции в Тюмени

История казачества в революционные годы станет главной темой конференции в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура" пройдет в Тюмени 27 октября.

Как сообщает пресс-служба комитета по делам национальностей Тюменской области, форум по традиции организован на базе Тюменского государственного университета. В этом году главной темой исследования ученых станет история казачества в период революционных событий 1917 года.

На сегодняшний день в адрес оргкомитета поступило более 40 научных работ из 14 субъектов Российской Федерации. Доклады отечественных специалистов представят проблематику казачества по четырем основным направлениям: осмысление исторического прошлого, современное казачье движение, казачество и власть, фольклор и художественная литература.

С темой о возрождении казачества в России глазами китайских исследователей выступит доктор филологических наук, старший преподаватель Шанхайского университета политики и права Чжан Сяолин.

Почетными гостями мероприятия станет делегация Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. На встрече за круглым столом представители донского и сибирского казачества обсудят перспективы развития культурного сотрудничества, совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего поколения, поддержке казачьего кадетского движения в России.