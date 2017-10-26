27 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТюмГУ (ул. Володарского, 6, 2 этаж, белый зал) начнется V всероссийская научно-практическая конференция "Казачество России в великих революционных потрясениях 1917 года: уроки и выводы".

В Тюмени в 10 часов 30 минут на ул. Советской, 61 начнутся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности за девять месяцев 2017 года.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Роль общественного совета в деятельности департамента имущественных отношений Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов школьники 9-10 тлет посетят лабораторию клиентской поддержки "Шлюмберже" (ул. Перекопская, 15а).

В Тюмени в 11 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал) начнется чествование лауреата всероссийского конкурса "Учитель года-2017" Марины Тимофеевой.

В Тюмени в 12 часов в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание совета по реализации в регионе приоритетных проектов.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В Тюмени в 14 часов в центре "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) начнется заседание коллегии департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В Тюмени в 15 часов в школе №92 (ул. Гондатти, 13, корп.1) начнется занятие в Школе молодого избирателя для дошкольников.

В Тюмени во всех школах пройдут открытые уроки, посвященные Дню народного единства. В школе № 65 его будет вести депутат Тюменской областной думы, член Ассоциации юристов России Владимир Ульянов.

В Тобольске и Тюмени состоится межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота".

В Ялуторовске в 10 и 14 часов в МАУК "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44) начнется отборочный тур фестиваля национальных культур "Содружество".

Этот день в истории:

1505 - скончался великий князь Иван III Васильевич, прозванный Великим.

1612 - польский гарнизон Москвы сдался, создано русское временное правительство во главе с Дмитрием Пожарским.

1782 - родился Никколо Паганини, великий итальянский скрипач и композитор.

1855 - родился Иван Мичурин, российский и советский селекционер, создатель метода отдаленной гибридизации растений.

1900 - родился актер театра и кино Михаил Жаров, суперзвезда советского кинематографа 30-70-х годов.

1927 - открылся один из лучших музыкально-драматических театров России – Московский театр имени Ленинского комсомола.

1958 - на заседании правления Союза писателей СССР рассматривалось персональное дело Бориса Пастернака, который обвинялся в публикации за рубежом "антисоветского" романа "Доктор Живаго".

1982 - Китай стал первым в мире государством, численность населения которого превысила 1 млрд человек.