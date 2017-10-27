Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Подростки и наставники социального проекта "Шанс" освоят танцевальное направление - Hip-Hop.

"Танец - уникальный невербальный способ самовыражения и возможность творчески высказаться. Наши дети и наставники смогут рассказать свою историю, что, безусловно, повысит уровень доверия. Весь прошлый месяц наставники и их подопечные проводили время вместе: посещали различные встречи, ходили в музеи и на кинопремьеры, собирались на традиционные чаепития. Они настолько сплотились, что уже придумывают и собственные мероприятия: в ноябре хотят съездить на аэродром", - рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

В программе социального проекта "Шанс" участвуют подростки, которые имеют проблемы с поведением или состоят в группе риска, сообщает "Комcомольская пpавда". С помощью системы наставничества, подростки выбирают себе наставника, который показывает позитивные пути самореализации. К проекту присоединились 55 наставников.

Соб. инф.