up

27.10.2017 пятница

EUR 68.289

USD 57.7643

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop

17:44 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Подростки и наставники социального проекта "Шанс" освоят танцевальное направление - Hip-Hop.

"Танец - уникальный невербальный способ самовыражения и возможность творчески высказаться. Наши дети и наставники смогут рассказать свою историю, что, безусловно, повысит уровень доверия. Весь прошлый месяц наставники и их подопечные проводили время вместе: посещали различные встречи, ходили в музеи и на кинопремьеры, собирались на традиционные чаепития. Они настолько сплотились, что уже придумывают и собственные мероприятия: в ноябре  хотят съездить на аэродром", - рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

В программе социального проекта "Шанс" участвуют подростки, которые  имеют проблемы с поведением или состоят в группе риска, сообщает "Комcомольская пpавда". С помощью системы наставничества, подростки выбирают себе наставника, который показывает позитивные пути самореализации. К проекту присоединились 55 наставников.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:56 Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты
18:54 Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима
18:07 Тюменцам предлагают контролировать уборку снега
17:55 28 октября - события дня
17:44 Тюменских трудных подростков научат танцевать Hip-Hop
17:40 Социальный проект "Шанс" попал в Топ-6 рейтинга Google Фото
17:29 Воспитанники "Аванпоста" посетили пожарную часть Фото
17:18 Следователя Ноябрьска уличили в фальсификации
17:07 Опыт федеральных образовательных инновационных площадок обсудили в Тюмени
17:00 Тюменским водителям пожелали безопасных дорог и вежливых пассажиров
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени завершены досрочно

Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

Общество

Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима

Тюменцам предлагают контролировать уборку снега

28 октября - события дня

Спорт

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Объекты Универсиады-2019 смогут принимать мировые соревнования

Универсиада-2019 повлияет на имидж Красноярского края

Происшествия

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду

Уралец до смерти забил своего коллегу в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+