Средства в помощь больным раком детям собрали жители Ишима

t-l.ru

Первая благотворительная акция "Подарим жизнь!", направленная на помощь детям с онкологическими заболеваниями, успешно прошла в Ишиме по инициативе областной больницы №4. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Сегодня в Ишиме восемь детей больны раком. У шести - острый лейкоз, у двух болезнь другой локализации. Трое сейчас проходят лечение в Санкт-Петербурге. Собирая средства и поддерживая семьи больных детей, мы можем быть им полезными", - отметил главный врач Ишимской областной больницы №4 Дмитрий Бутов.

Участникам акции, которая состоялась в концертном зале им.30-летия ВЛКСМ, удалось собрать более 80 тыс. рублей. Собранные средства переведены на счет областного благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни", с отметкой "Детям Ишима, больным раком". Благодаря этому проекту в Ишиме и Ишимском районе пятеро детей уже получили высокотехнологичную помощь при лечении тяжелых заболеваний.

Врачи Ишимской областной больницы №4, а также поддержавшие их сотрудники областного филиала кожно-венерологического диспансера и городской стоматологии и впредь намерены организовывать подобные мероприятия и надеются на активность ишимцев.

Напомним, направить средства на счет проекта "Ключ к жизни" может каждый тюменец. Для этого достаточно отправить SMS на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае сумма пожертвования составит 200 рублей. Если отправить просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с телефона спишется 100 рублей. SMS на номер 3434 можно отправить бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи — 0%. Услуга доступна для абонентов МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2.

Соб. инф.