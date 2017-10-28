Инвестпроекты в сфере придорожного сервиса поддерживают в Тюменском районе

newsprom.ru

Более 70 объектов придорожного сервиса действуют в Тюменском районе, еще 12 находятся в стадии строительства.

В муниципалитете используют разные формы помощи предпринимателям, занятым придорожным сервисом. Например, помогают подобрать земельный участок для реализации инвестиционного проекта, предлагают содействие при оформлении и подаче документов для получения разрешительной документации, по подключению к инженерным сетям и вопросам обустройства съезда с федеральных и областных автомобильных дорог.

В Тюменском районе есть еще 11 инвесторов, которые уже реализуют проекты в сфере придорожного сервиса, а также сформированы 9 земельных участков для размещения таких объектов, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Отметим, что только по федеральной автотрассе Екатеринбург - Тюмень проезжает более 22 тыс. автомобилей в сутки. При этом интенсивность движения постоянно растет. В 2016 году количество транзитных автомобилей составляло 18 тыс. 377, в 2015 году - 16 тыс. 283.

Соб. инф.