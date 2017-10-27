Поисковому движению Тюменской области 30 лет

фото ИА "Тюменская линия"

В 2017 году тюменские поисковики отмечают 30-летие возникновения в регионе их патриотического движения. Первый поисковый отряд "Югра" из Уватского района под руководством Татьяны Кухаренко выехал в 1987 году в Поныровский район Курской области, где сражался и погиб их земляк – Герой Советского Союза Григорий Кошкаров.

"В 1988 году пришел вызов по линии ЦК ВЛКСМ на Ленинский райком комсомола — надо вывезти 16 человек в Долину смерти для участия во всесоюзной "Вахте памяти" в деревне Мясной Бор Новгородской области. Я поехал в качестве инструктора по туризму. Только начали устраиваться, к нам подошел взрослый человек в камуфляже, сказал, чтобы, как поставим палатки, шли к нему. Мы пришли и увидели огромную гору костей, черепов. Нам сказали: "Парни, надо помыть останки". Мне потом неделю снились эти кости. Я все время задавался вопросом: "Почему они до сих пор не захоронены?!" - так вспоминает свою первую Вахту памяти Артур Ольховский, который с 2003 года руководит "Областным поисковым центром".

Сегодня эта организация объединяет 19 поисковых отрядов из девяти муниципальных образований Тюменской области. Эти ребята и их педагоги не только ездят на полевые сборы в места самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Все остальное время они ищут родственников погибших, помогают решить вопросы с их захоронением, проводят уроки мужества для сверстников.

Например, сейчас специалисты "Областного поискового центра" совместно с администрацией Армизонского района готовят воинское захоронение для бойца Красной Армии Ивана Евстратиевича Сидорова. Его останки со смертным медальоном были найдены подо Ржевом. "Мы нашли его племянников, но они сказали: нам дядя здесь не нужен. И можно было похоронить его там, но глава муниципалитета сказал: "Везите, мы будем делать воинское захоронение". И сейчас мы работаем над этим, чтобы провести захоронение в соответствие со всеми российскими законами", - рассказал Артур Ольховский.

Руководитель "Областного поискового центра" с болью отмечает, что большей части современной молодежи не просто неинтересна Великая Отечественная война, они ее не понимают: "Большая часть молодежи воспринимает войну, как компьютерную игру, в которой у тебя неограниченное количество жизней. Многие молодые не понимают, за что уважать участников войны. Когда мы приходим в школу проводить уроки мужества, то зачастую понимаем, что зря тратим 30-40 минут. Потому что, как только учитель выходит из класса, глаза детей становятся стеклянными, и они ищут гаджеты, чтобы скорее в них уткнуться".

Именно людское равнодушие к своей истории, к своим предкам приводит к таким ситуациям, которые происходят, например, в Ленинградской области. "Все активисты всероссийской Вахты памяти "сидят на рюкзаках": в Ленинградской области в районе п. Пушкино строят объездную дорогу, часть которой проходит прямо по воинскому захоронению солдат Второй мировой войны. Сейчас идут разбирательства в суде, с одной стороны, есть доказательства того, что это официальное паспартизированное воинское захоронение, с другой, якобы, таких документов нет. В любой момент все добровольцы готовы выехать туда, чтобы в срочном порядке или начать эксгумацию останков солдат, или встать под бульдозеры", - рассказывает Артур Ольховский.

По мнению главного тюменского поисковика, "настало время защитить Победу", и подойти к этому вопросу можно по-современному, даже используя увлеченность молодежью гаджетами. Так, тюменские поисковики не просто поддержали проект своих коллег из Челябинска, а вдохнули в него новую жизнь.

"Стена памяти" - новый интернет-портал, куда любой желающий может разместить фото и историю родственника, солдата или труженика тыла. "Хотелось бы, чтобы в этом проекте нас поддержала система образования. Так мы могли бы совместить два школьных предмета - информатику и историю", - поясняет Артур Ольховский. И сразу же вспоминается выступление губернатора Тюменской области Владимира Якушева о том, что такие проекты совместных уроков должны стать частью нашей новой школы.

Добавим, что депутат Тюменской городской думы Артур Ольховский - инициатор создания и руководитель Тюменской городской детской общественной организации "Республика неугомонных", Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр".

Из-за своей огромной общественной работы по патриотическому воспитанию молодежи Артур Ольховский в 2012 году был избран доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

Тюменский поисковик награжден: благодарственным письмом Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи (1998 г.); нагрудным знаком "За активный поиск" (1999 г.); благодарностью губернатора Тюменской области (2003 г.); медалью Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление Боевого Содружества" (2005 г.); медалью Российского организационного комитета "Победа" "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (2005 г.); медалью президиума совета по общественным наградам Российской Федерации "За профессионализм и деловую репутацию III степени" (2006 г.); медалью Министерства обороны Российской Федерации "За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества" (2010 г.); благодарственным письмом Президента Российской Федерации (2012 г.); почетной грамотой президента Российской Федерации (2013 г.); почетной грамотой Тюменской областной думы (2013 г.).

Хотя сам Артур Ольховский своей работой не кичится, даже лишний раз старается о ней не говорить: "Я просто делаю то, что могу, умею и считаю правильным".

Лариса Рычкова