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28 октября - события дня

17:55 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (18 км. Червишевского тракта) начнется областной туристско-спортивный слет "Азимут".

В Тюмени в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49) продолжается открытый турнир по боксу имени Евгения Макаренко.

В Тюмени и Тобольске проходит молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота". В Тобольске в 10 часов в Софийском соборе начнется панихида по погибшим. В 11 часов у мемориала "Защитникам Отечества во все времена" начнется возложение цветов и венков. В Тюмени возложение цветов начнется в 10 часов на площади Памяти, Солдатской аллее и к памятнику погибшим в Афганистане. В 11 часов 30 минут в храме святого Димитрия Донского отслужат литию по погибшим.

В пос. Антипино (Тюменский район) в 10 часов в школе № 32 (ул. Изумрудная, 27) начнется городской слет лидеров ученического самоуправления и участников проекта "Молодые лидеры в образовании" на тему "Изменение образовательного пространства. Кто должен управлять?".

В Тобольске в 12 часов на Красной площади начнется акция "Памятники должны говорить", посвященная 220-летию со дня окончания строительства колокольни Софийского собора.

В Ялуторовске в 12 часов в Центре национальных культур и ремесел (ул.Свободы,195) начнутся Дни польской культуры.

Этот день в истории:

1469 - родился Эразм Роттердамский, гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель.

1740 - умерла русская императрица Анна Иоанновна.

1759 - родился выдающийся русский архитектор Андрей Воронихин, представитель русского классицизма и ампира.

1933 - родился бразильский футболист Гарринча (Маноэль Франсиску душ Сантуш).

1943 - началась операция НКВД по переселению калмыков в восточные районы страны.

1955 - родился основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

1969 - умер детский писатель Корней Чуковский.

2001 - умер советский кинорежиссер Григорий Чухрай.

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