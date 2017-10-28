29 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования по волейболу "Тюменская детская волейбольная лига" среди девушек.

В Тюмени на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (18 км. Червишевского тракта) продолжается областной туристско-спортивный слет "Азимут".

В Тобольске в 10 часов в СК "Тобол" начнутся областные соревнования по волейболу "Тюменская детская волейбольная лига" среди юношей.

Этот день в истории:

1918 – образован Российский коммунистический союз молодежи, который с 1926 года получил название Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

1955 – на рейде Севастополя неожиданно взорвался линкор "Новороссийск". В результате катастрофы погибли более 600 моряков.

1958 – затравленный коллегами-писателями Борис Пастернак вынужден был направить в Шведскую академию послание с "добровольным" отказом от Нобелевской премии.

2000 – в Североморске прошла церемония прощания с моряками погибшей субмарины "Курск".

2002 - французский писатель Паскаль Киньяр награжден Гонкуровской премией. Самая престижная французская премия в области литературы присуждена за роман "Блуждающие тени".