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30 октября - события дня

18:00 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов около памятного знака на ул. Семакова, 18 начнется митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. В 11 часов 30 минут участники митинга возложат цветы к памятным знакам на ул. Полевой, 109; на ул. Мельникайте с восточной стороны Текутьевского кладбища и на ул. Федорова.

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, атриум) начнется презентация проектов-финалистов тюменского этапа всероссийского проекта "Венчурный акселератор". Пресс-подход экспертов и победителей начнется в 15 часов.

В с. Викулово в 10 часов 30 минут в Центре культуры и досуга (ул. Кузнецова, 51) начнется ярмарка учебных мест для старшеклассников с участием представителей учебных заведений Тюменской области.

В с. Юргинском в центральной районной библиотеке состоится виртуальная экскурсия по памятникам жертвам политических репрессий в Тюменской области и беседа "Люди и судьбы".

Этот день в мире:

1696 - на заседании Боярской думы было принято предложение царя Петра I о строительстве военно-морского флота.

1905 (17 октября по старому стилю) - вышел манифест императора Николая II о даровании российскому народу незыблемых основ гражданской свободы.

1917 - в газете Максима Горького "Новая жизнь" опубликована статья Каменева, в которой он заявил о своем несогласии с ленинским планом вооруженного восстания.

1920 - родился Вячеслав Кондратьев, советский писатель, представитель "лейтенантской прозы". Самая известная его работа - повесть "Сашка".

1937 - родился знаменитый французский кинорежиссер Клод Лелуш. Он известен нашему зрителю по фильмам "Мужчина и женщина", "Брак", "С новым годом", "Отверженные".

1941 - началась 250-дневная оборона Севастополя от гитлеровской армии Манштейна.

1953 - умер венгерский композитор, специалист по опереттам Имре Кальман.

1960 - родился знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона.

1961 - СССР произвел испытание самой мощной водородной бомбы в 50 мегатонн. Взрыв на Новой Земле оказал очень серьезное влияние на атмосферные процессы.

1995 - в канадской провинции Квебек проведен референдум по вопросу о независимости этого франкоязычного региона. С небольшим преимуществом победили противники отделения Квебека от Канады.

1998 - в шведском городе Гетеборге в результате пожара на дискотеке погибли 63 подростка.

1999 - бизнесмен Рик Гриффинг придумал себе бизнес: за символическую плату в $10 пообещал выслать желающим комплект женского нижнего белья, сделанного из "субатомных" частиц, которые не существуют в настоящем времени, а только в прошлом или в будущем.

2000 - в Японии разработана технология прессования бутылок любой формы из картона, получаемого при переработке макулатуры.

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