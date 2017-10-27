Тюменцев приглашают встретить Новый год с экс-солисткой группы "Блестящие"

livestory.com.ua

Ресторан Vintage и караоке-клуб AVENЮ готовят насыщенную программу в новогоднюю ночь и на предновогодние корпоративные вечеринки. Специальным гостем праздника станет экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова, которая исполнит для гостей свои хиты.

Певица поздравит зрителей с Новым годом, раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими. Ведущие вечера Евгений Бакро и Павел Горбачев гарантируют тюменцам праздничное настроение и море впечатлений. В программе запланировано феерическое шоу со спецэффектами от Деда Мороза и Снегурочки, концертные номера танцевального балета "Russian Style", а любители караоке смогут с удовольствием провести время в залах AVENЮ "Solo" и "Vip".

Запечатлеть приятные моменты новогодней ночи можно будет в стилизованных фотозонах, а поможет в этом профессиональный фотограф. Традиционно гостей ожидает меню с большим выбором вкусных блюд и внимательное обслуживание.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 92-90-02. Телефоны для брони 560-435, 560-436.