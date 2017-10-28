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Тюменские кинематографисты могут получить поддержку продюсера

08:23 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Второй открытый питчинг для кинематографистов-дебютантов пройдет в Тюмени 11 ноября в рамках фестиваля "21 Век".

В программе - конкурс сценариев для кинематографистов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе от представителя компании Canon, прослушать лекцию по авторскому праву, а также научиться продюсированию, сообщает "Мега".

"Питчинг - отличная площадка, где кинематографисты могут высказать свои идеи, получить обратную связь и получить продюсерскую поддержку", - рассказал руководитель проекта Иван Гулиев. Сценарии на конкурс принимаются до 5 ноября на сайте https://www.to21vek.com/. Презентация проекта по длительности не должна превышать 5 минут.

Проект "Второй открытый питчинг дебютантов" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 50 тыс. рублей.

Соб. инф.

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