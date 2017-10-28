На тюменском "Стеклотехе" установят новое оборудование

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Итальянские специалисты прибыли на тюменский завод "Стеклотех" для установки новых печей, которые должны существенно повысить производительность предприятия. Об этом рассказала генеральный директор завода Елена Острягина.

"В 2017 году мы уже поставили третью линию для изготовления облегченных бутылок, но замена печей станет самой трудоемкой операцией. Это сердце завода, но и оно постепенно вырабатывает свой ресурс. За семь лет с начала работы "Стеклотеха" многое поменялось в техническом плане. Поэтому будем устанавливать современные печи с большей производительностью",- сообщила Елена Острягина.

Замена печей станет новым этапом в развитии завода, подчеркнула генеральный директор завода.

"Инвестиции в новое оборудование стали возможны благодаря существенной помощи областных властей на первоначальном этапе развития предприятия. Региональные налоговые льготы помогли "Стеклотеху" встать на ноги, и теперь мы - стабильно работающее производство, где создано 500 рабочих мест. Если на стадии открытия завода у нас было много иногородних специалистов, то сейчас вакансии заняты тюменцами", - отметила Елена Острягина.

Сейчас завод поставляет продукцию по всей России, от центральных регионов страны до Дальнего Востока, а также в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Киргизию.

Соб. инф.