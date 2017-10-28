Тюменцы почтят память жертв политических репрессий

t-l.ru

Митинг, панихида и возложение цветов к памятному знаку, установленному во дворе бывшего здания НКВД по ул. Семакова, 18, на месте массовых расстрелов, пройдут в Тюмени в День памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Затем митинг переместится к памятным знакам, установленым по ул. Полевой, 109, ул. Николая Федорова, к Березовой роще в 5 мкр., ул. Мельникайте, восточной стороне Текутьевского кладбища. Подобные акции состоятся во всех муниципалитетах региона.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тыс. реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. За счет средств областного бюджета им предоставляется поддержка при оплате жилищно-коммунальных услуг, установке телефона, проезду, лекарственному обеспечению, зубопротезированию. С 2011 года производится еще и единовременная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий из бюджета региона.

Ежегодно к этой памятной дате в областном центре "Красная гвоздика" организуется бесплатный специализированный заезд для этой категории граждан. В 2017 году он пройдет с 26 октября по 8 ноября, путевки получили 100 человек.

Соб. инф.