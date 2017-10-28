Молодые тюменские актеры получили дипломы международного фестиваля

kosmoscentr.ru

Два именных диплома за актерские работы завоевал резидент тюменского МТЦ "Космос" театр-студия "Май" на X Международном фестивале "Авангард и традиции" за спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". Фестиваль состоялся в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Фестиваль проходит раз в два года под патронатом Союза театральных деятелей РФ, AITA Российский центр и с кураторством президента Центрального-Европейского комитета AITA Аллы Зориной. В этом году нем приняли участие 9 российских и 2 зарубежных театральных коллектива, сообщает "Mой поpтал".

Поездка на фестиваль для театра-студии "Май" стала возможной благодаря поддержке Тюменского индустриального университета. "На фестивале мы были самым молодым театром. В сентябре нам исполнилось три года, а большинству театров по 18-20 лет", - рассказывает режиссер театра Мария Будыкина.

Обладателями дипломов фестиваля стали Алексей Имакаев за исполнение роли Миши Питунина и Наталья Бологова за роль учительницы.

Соб. инф.