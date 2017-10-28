В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть до Испании

Фото: youtube.com

Шведские спасатели обнаружили на маленьком острове россиянина, пропавшего несколько дней назад во время путешествия на лодке.

Как сообщает "РИА Новости", 30-летний мужчина отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию. Спустя несколько дней россиянин пропал. Потеряв с ним контакт, родственники обратились к спасателям.

Сначала спасатели обнаружили части лодки и предметы, принадлежащие пропавшему. Позже в этот же день мужчину обнаружили целым и невредимым на маленьком острове. Он пытался привлечь внимание к себе несколькими способами — размахивал спасательным жилетом и выложил из мха слово Help.

Россиянина доставили в больницу города Линчепинг. Никаких травм у него не обнаружили. Обстоятельства инцидента, закончившегося кораблекрушением, шведская морская администрация не называет.