Тюменцы готовятся к "Ночи искусств"

фото Минкультуры

Тюменская область примет активное участие ко Всероссийской акции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню народного единства.

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова предложат землякам мастер-классы по росписи деревянных наличников, фигурок Конька-Горбунка, по разным видам рукоделия, по созданию блиц-портрета и пастельного пейзажа от местных художников. Кукольное представление "Мальчик из волшебного зернышка" порадует ребят, а взрослые побывают на концерте клуба авторской песни "Наш Квартирник".

Во Дворце культуры Заводоуковска, кроме мастер-классов, состоятся театрализованно-интерактивная программа "Ликбез", музыкальная гостиная "П.И. Чайковский", тематическая программа "Искусство кинематографии", творческий парад "Искусство объединяет" и многое другое.

В Тобольске во Дворце наместника даст концерт хор Центра искусств и культуры "Полемика", а Центре сибирско-татарской культуры откроется выставка картин трех сибирско-татарских художников. Пройдут встречи и выставки и в библиотеках города.

В Тюмени информационно-библиотечный центр для молодежи подготовил интерактивную игру, выставку гравюр заслуженного художника Башкортостана Ольги Самосюк и экмпозицию книжных новинок.

Ждут гостей "Ночи" в Тюмени также спектакль "Выходили бабки замуж" театра-студии "Лаборатория перемен", музыкальные, вокальные и конкурсы чтецов в Доме культуры "Водник" и многое других событий, сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

Соб. инф.