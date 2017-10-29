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Тюменцы готовятся к "Ночи искусств"

08:34 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Минкультуры

Тюменская область примет активное участие ко Всероссийской акции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню народного единства.

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова предложат землякам мастер-классы по росписи деревянных наличников, фигурок Конька-Горбунка, по разным видам рукоделия, по созданию блиц-портрета и пастельного пейзажа от местных художников. Кукольное представление "Мальчик из волшебного зернышка" порадует ребят, а взрослые побывают на концерте клуба авторской песни "Наш Квартирник". 

Во Дворце культуры Заводоуковска, кроме мастер-классов, состоятся театрализованно-интерактивная программа "Ликбез", музыкальная гостиная "П.И. Чайковский", тематическая программа "Искусство кинематографии", творческий парад "Искусство объединяет" и многое другое.

В Тобольске во Дворце наместника даст концерт хор Центра искусств и культуры "Полемика", а Центре сибирско-татарской культуры откроется выставка картин трех сибирско-татарских художников. Пройдут встречи и выставки и в библиотеках города.

В Тюмени информационно-библиотечный центр для молодежи подготовил интерактивную игру, выставку гравюр заслуженного художника Башкортостана Ольги Самосюк и экмпозицию книжных новинок.

Ждут гостей "Ночи" в Тюмени также спектакль "Выходили бабки замуж" театра-студии "Лаборатория перемен", музыкальные, вокальные и конкурсы чтецов в Доме культуры "Водник" и многое других событий, сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

Соб. инф.

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