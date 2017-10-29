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В Тобольске открылась выставка победителей фотоконкурса "Тобольский характер - человек труда"

09:56 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Выставка победителей фотоконкурса "Тобольский характер - человек труда" начала работу в торгово-развлекательном центре "Жемчужина Сибири" в Тобольске 28 октября.

Выставка организована компанией СИБУР и Союзом журналистов Тюменской области. Конкурс уже в течении трех лет является специальным проектом ежегодного межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова".

В течение 2017 года более 25 фотожурналистов и фотолюбителей из Тюмени и Тобольска приняли участие в фототурах на тобольскую строительную площадку компании СИБУР, где своим творчеством отразили процесс строительства крупнейшего в России нефтехимического производства завода "ЗапСибНефтехим" и труд людей рабочих профессий на действующих производствах тобольской площадки СИБУРа.

На этот раз победителями конкурса стали авторы: Иван Севрюгин (г.Тюмень) номинация "Человек труда"; Андрей Попов (г.Тюмень) номинация "Индустриальный пейзаж"; Никитин Никита (г.Тобольск) номинация "Детали".

Дипломы и ценные призы им вручили директор строительства установки пиролиза "ЗапСибНефтехим" Роман Нестеренко, председатель комитета инвестиционной политики администрации Тобольска Ольга Ракетская и пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Почетным гостем церемонии стал заслуженный художник России, почетный гражданин города Тюмени, скульптор и автор памятника "Жизнь за правду" в образе фотокора Александра Ефремова Николай Распопов.

Выставка будет будет работать в Тобольске в течении недели , затем переедет на тобольскую промышленную площадку СИБУРа.

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