Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил новую продукцию

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Силиконовые штукатурки "Барашек" и "Короед" пополнили линейку продукции завода "Битекс-Сибирь", расположенного в Заводоуковске Тюменской области. Об этом рассказал учредитель предприятия Андрей Снисаренко.

"Новая продукция прошла многочисленные испытания и ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Например, силиконовые штукатурки "барашек" и "короед" брэнда Farbe совершенно не имеют запаха. Это очень важно, особенно для работы в закрытых помещениях. В ходе испытаний нам удалось добиться усиленной прилипаемости, значит, держаться на фасаде штукатурка будет почти в два раза крепче, чем большинство аналогов известных марок", - отметил Андрей Снисаренко.

Кроме того, новая продукция отличается очень высокой эластичностью. Таким образом, штукатурка может сжиматься и растягиваться, а значит и усадка дома, и последующие трещины ей не страшны. "Все это позволяет нам уверенно говорить о создании качественного импортозамещающего продукта", - подчеркнул учредитель завода.

Соб. инф.