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Тюменский волонтер Алена Швецова участвует во всероссийском конкурсе

15:37 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Волонтер из тюменского поискового отряда "Белая сова" Алена Швецова участвует во всероссийском конкурсе "Доброволец России 2017".

Сейчас на сайте конкурса началось народное голосование. За Алену Швецову можно проголосовать в номинации "Волонтерство в чрезвычайных ситуациях", сообщает "Вcлух.pу". Алена Швецова на добровольных началах трудится координатором отряда, который подключается к поиску пропавших людей. Отряд работает во взаимодействии с полицией.

"Даже не знаю, каким будет волонтер-поисковик будущего, но очень надеюсь, что станет лучше оснащен технически. А вообще очень хочу, чтобы к 2025 году жители перестали пропадать или изобрели технологию, программу, которые будут очень быстро и в короткие сроки находить людей", - говорит тюменский волонтер.

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