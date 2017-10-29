Тюменский волонтер Алена Швецова участвует во всероссийском конкурсе

t-l.ru

Волонтер из тюменского поискового отряда "Белая сова" Алена Швецова участвует во всероссийском конкурсе "Доброволец России 2017".

Сейчас на сайте конкурса началось народное голосование. За Алену Швецову можно проголосовать в номинации "Волонтерство в чрезвычайных ситуациях", сообщает "Вcлух.pу". Алена Швецова на добровольных началах трудится координатором отряда, который подключается к поиску пропавших людей. Отряд работает во взаимодействии с полицией.

"Даже не знаю, каким будет волонтер-поисковик будущего, но очень надеюсь, что станет лучше оснащен технически. А вообще очень хочу, чтобы к 2025 году жители перестали пропадать или изобрели технологию, программу, которые будут очень быстро и в короткие сроки находить людей", - говорит тюменский волонтер.