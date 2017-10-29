Тюменцы активно проходят диспансеризацию

golovnie-boli.ru

Более 236 тыс. жителей Тюменской области должны пройти диспансеризацию в 2017 году. Это около 21% взрослого населения региона. Пройти обследования можно в 29 медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

По данным на начало октября, первый и второй этапы диспансеризации завершили 205 тыс. 387 человек. Во время осмотров впервые выявлено 22 тыс. 298 заболеваний, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением - 3 тыс. 248 случая (1,6% от числа осмотренных), 136 случаев ишемической болезни сердца (0,07%), 470 случаев сахарного диабета (0,2%), 94 (0,05%) случая глаукомы, 516 случаев новообразований (0,3%), из них злокачественных - 489.

Также зарегистрировано 155 тыс. 766 факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и других патологических состояний и заболеваний. В числе самых частых: повышенное артериальное давление - 29,3%, нерациональное питание - 20,2%, избыточная масса тела и ожирение - 18,7%, низкая физическая активность - 11,6%, курение табака - 10,4%, риск пагубного употребления алкоголя - 0,3%, риск потребления наркотических средств и психотропных веществ - 0,02%.

По результатам осмотров определены группы состояния здоровья. Так, в первой группе - здоровые - оказались всего 55 тыс. 761 человек.

Соб. инф.