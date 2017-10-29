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Самый медийный вуз выберут в Тюмени

17:37 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Открытие большого молодежного проекта MediaСеть состоится 31 октября в тюменском технопарке.

MediaСеть - конкурсно-образовательный проект, по основным направлениям медиа: звук, дизайн, фото, видео, авторство и SMM, который пройдет в Тюмени с 31 октября по 20 ноября. Проект поможет молодым и талантливым студентам всех вузов Тюмени  развить свои навыки в сфере медиа, раскрыть творческий потенциал и оказаться в центре самого мощного медиасобытия года.

Участников конкурса ждет 3 недели образовательной программы, мастер-классов и лекций от крутых спикеров в области медиа, а так же призы от партнеров и организаторов проекта.  Раз в неделю всем участникам будет даваться задание по выбранным ими направлениям, также еженедельно будет проводиться общеобразовательная встреча для всех участников проекта с медийным спикером.

Для участия в проекте необходима регистрация на сайте, которая пройдет до 30 октября включительно. Ограничение по возрасту - от 16 до 35 лет.

Организаторы конкурса: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентр "Моя Территория" и центр развития региональных медиа и кино Медиаполис.

Главный приз для вуза-победителя - квадрокоптер DJI Mavic.

Соб. инф.

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