Тюменская молодежь открывает свой бизнес

t-l.ru

48 молодых тюменцев открыли собственное дело за период с января по сентябрь 2017 года. Это 29 % от общего числа безработных жителей региона, получивших государственную услугу и начавших свой бизнес, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Девять начинающих предпринимателей занялись предоставлением услуг парикмахерских и салонов красоты, восемь открыли точки розничной торговли, разведение крупного рогатого скота привлекло еще четырех тюменцев, двое нашли свое призвание в оказании услуг в сфере образования, столько же - в предоставлении услуг по перевозке.

Услуга по содействию самозанятости безработных предоставляется с оказанием единовременной финансовой помощи в сумме не более 117 тыс. 600 руб. при соответствующей государственной регистрации юридического лица.

Также выплачивается единовременная финансовая помощь на подготовку документов, которая составляет не более двукратной минимальной величины пособия по безработице - 1 тыс. 700 рублей.

Соб. инф.