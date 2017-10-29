Тюменских комиков приглашают на стендап-фестиваль

pop-music.ru

Стендап-фестиваль "Открытый микрофон" пройдет в Тюмени 10 ноября. В рамках фестиваля свое мастерство в комическом жанре смогут показать дебютанты.

Участники фестиваля выступят перед большой, выслушают конструктивную критику экспертов и побороться за возможность попасть на отчетную вечеринку в конце ноября. Площадкой для проведения мероприятия выступает территория творчества "Дом печати", развлекательная программа начнется в 20 часов, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Для участия в конкурсе необходимо предварительно отправить заявку на почту kuryshov1988@mail.ru и подготовить выступление на 3 минуты. Посетить мероприятие и поддержать участников смогут все желающие. Лица до 18 лет допускаются в присутствии совершеннолетнего.

Соб. инф.