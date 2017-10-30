31 октября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Управлении ветеринарии Тюменской области (ул. Институтсткая, 2, корп. 1, каб. 201) состоится выдача первых свидетельств о предоставлении социальной выплаты ветеринарным специалистам, работающим в государственных учреждениях ветеринарии.

В Тюмени в 10 часов в большом зале администрации Тюменского муниципального района (ул. Московский тракт, 115) начнется заседание президиума районного совета ветеранов Тюменского района.

В Тюмени в 10 часов в областной физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется занятие для учеников 7 и 9 классов на "Решение нестандартных задач различными способами".

В Тюмени в 11 часов в большом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется торжественное собрание, посвященное 25-летию Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов на базе технопарка начнется мастер-класс "Развитие культурно-досуговой деятельности на базе учреждений клубного типа и библиотек", в рамках которого сотрудникам муниципальных органов власти и учреждений культуры расскажу о новых тенденциях в формировании культурной политики при организации культурно-досуговой и библиотечной деятельности.

В Тюмени в 13 часов в БЦ "Альянс" (ул. Челюскинцев, 10, 1 этаж) начнутся занятия для пенсионеров в рамках проекта "Бабушки особого назначения!" по темам: "Профилактика пожаров"; "Личная безопасность на улице: на что стоит обратить внимание"; "Финансовая грамотность";"Гигиена питания. Количественная и качественная стороны питания. Понятие о сбалансированном и рациональном питании". Вместе с теоретическими занятиями начинающие бабушки пройдут мастер-класс от патриотического клуба "Сибирские медведи" по отработке техник поведения в чрезвычайных ситуациях.

В Тюмени в 14 часов в малом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется встреча с участниками Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017".

В Тюмени в 16 часов в малом зале заседаний правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется встреча с призерами чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills.

В Тюмени продолжается региональный отборочный этап национального чемпионата "Абилимпикс". Закрытие начнется в 17 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34).

В Тюмени в 18 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие большого молодежного проекта MediaСеть.

Этот день в истории:

1517 - немецкий монах Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергского собора свои знаменитые 95 тезисов, в которых выступил против продажи индульгенций и подверг критике некоторые положения католичества.

1999 - у берегов США упал в воду египетский авиалайнер, погибли 230 пассажиров.

2000 - на Великобританию обрушились ураганные ветра и сильнейшие ливни.

2001 - знаменитый гонщик Алессандро Занарди заявил о возвращении в большой спорт.

2002 - Россия потребовала от Турции закрыть все представительства чеченских сепаратистов.