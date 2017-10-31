1 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в офисе компании "Esoft" (ул. 30 лет Победы, 81а/1) начнется презентация, посвященная старту продаж IT-продукта.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 5 этаж) начнется заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Тюмени в 10 часов стартует XX Областной научный форум молодых исследователей "Шаг в будущее".

В Тюмени в 11 часов в малом зале городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется защита проектов молодых лидеров образования.

В Тюмени в 12 часов в отделениях медико-социальной помощи городских поликлиник и ОКБ №2 стартует профилактическая акция "Единая школа активного долголетия".

В Тюмени в 13 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется собрание региональной общественной организации "Защита Отечества".

В Тюмени в 14 часов в школе № 63 (ул. Широтная, 181а) начнется круглый стол "Государственная политика в области здоровьесбережения нации, направленная на возрождение в России общечеловеческих духовно-нравственных ценностей".

В Тюмени в 16 часов на ул. Орджоникидзе, 47 начнется торжественное открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история".

В Тюмени в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется премьерный показ хореографической драмы "Каренина".

В Тюмени состоятся публичные слушания по проекту закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

В Тобольске в 10 часов начнется XXI фестиваль хоровых коллективов "Духовная песнь православной Сибири".

Этот день в истории:

1500 - родился знаменитый итальянский скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини.

1775 - одна из самых жутких природных катастроф в истории Европы - лиссабонское землетрясение, унесшее жизни около 30 тыс. человек.

1895 - в Петербурге создана марксистская организация "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

1993 - вступили в действие Маастрихтские соглашения о создании объединенной Европы.

2003 - в Москве создан самый длинный бутерброд с красной икрой. На создание шедевра из 75 кг красной икры, 80 кг сливочного масла и 40 кг белого хлеба ушло более семи часов работы поваров одного из кафе на ярмарке "Коньково" в Теплом Стане.