Юные радиожурналисты поговорили с Павлом Белявским об авторитете, рэп-баттлах и фантастике

Встреча Павла Белявского с участниками 24-го фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017", фото ИА "Тюменская линия"

О профессии мечты, пользе аудиокниг, рэп-баттлах и людях, вдохновляющих личным примером поговорили участники XXIV фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017" с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским.

Павел Белявский, приветствуя ребят, отметил, что участие в подобном проекте - это большое везение, потому что радио и прямые эфиры меняют каждого, кто работает в этой сфере.

"В моей жизни был небольшой период после университета, когда я работал на одной региональной компании, и эфиры на утреннем канале - это то, что перестраивает твои мозги, твою личность. То, что ты получаешь, практикуясь в СМИ, помогает потом всю жизнь, этим вещам никогда не научишься, сидя за партой", - высказал мнение руководитель профильного департамента.

Павел Белявский от лица губернатора Тюменской области Владимира Якушева зачитал приветственное слово. В нем глава региона отметил, что девиз фестиваля, "Хочу быть", ярко иллюстрирует желание каждого ребенка найти тех, на кого нужно равняться, определить нравственные ориентиры и выбрать верный путь в жизни. По его мнению, современному миру очень нужны радиопрограммы, воспитывающие у молодежи любовь к Родине, бережное отношение к окружающему миру и к людям. Губернатор призвал юных журналистов стремиться к новым высотам и не останавливаться на достигнутом.

Встреча Павла Белявского с участниками 24-го фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017", фото ИА "Тюменская линия"

Ребята поинтересовались у Павла Белявского, кем он мечтал быть в детстве и воплотились ли эти планы в жизнь. Он признался, что в начальной и средней школе был большим поклонником фантастики, начиная от серии "Приключений Алисы Селезневой" Кира Булычева и заканчивая произведениями Урсулы Ле Гуин и Фрэнка Герберта.

"Мы с друзьями верили в то, что к моменту нашей взрослой жизни мы будем смело летать на другие планеты, и будет такая профессия - капитан космического корабля. Кроме космических полетов, в профессии капитана для меня были важны особые отношения в коллективе, отряде профессионалов, где люди готовы сделать все для достижения цели, где все построено на взаимовыручке. В департаменте на кораблях мы, конечно, не летаем, но внутреннее ощущение чувства локтя есть, так что будем считать, что моя мечта исполнилась", - поделился Павел Белявский с "птенцами".

Авторитетом среди исторических личностей он назвал русского полководца Александра Суворова, который сделал множество важных для страны вещей, которые в то время считались невозможными. Среди людей, на которых всегда хотелось равняться, Павел Белявский выделил своего отца и назвал его самым мужественным человеком из всех, кого он когда-либо встречал.

"Из тех людей, с которыми я работаю, авторитетом для меня является мой непосредственный руководитель, губернатор Владимир Якушев. Работа в правительстве сложна и идет с такими нагрузками, что если нет личного уважения и доверия, то ты просто не сможешь работать в этой системе", - рассказал он.

Встреча Павла Белявского с участниками 24-го фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017", фото ИА "Тюменская линия"

На вопрос о том, как проходит свободное время, Павел Белявский сообщил, что всегда проводит его в кругу семьи. Среди увлечений он упомянул чтение книг, и особенно остановился на пользе их аудиоверсий. Руководитель департамента отметил, что в детстве очень часто слушал пластинки со спектаклями, сказками и рассказами, воспринимал на слух правильно поставленную грамотную речь и это очень помогло ему в дальнейшей жизни. Сейчас этот же прием Павел Белявский использует в воспитании собственных детей. По его мнению, аудиокниги, записанные профессионалами своего дела, - это огромное достояние.

Павел Белявский призвал ребят серьезно отнестись к школьной учебе.

"Моими любимыми уроками были история и биология. Я учился хорошо, и вам того же советую, потому что эти базовые знания приходят на помощь порой в самых неожиданных ситуациях. Если такой базы нет, человек часто становится жертвой мошенников", - предостерег он школьников.

Из форм организации работы с молодежью, которые были придуманы либо наиболее ярко реализованы в Тюменской области, Павел Белявский выделил такое историческое событие, как сохранение системы клубов по месту жительства и загородных лагерей после развала СССР, а также недавнее открытие молодежного центра "Космос", который позволил дать всему театральному сообществу региона крышу над головой, а также принимать на своей территории проекты международного уровня.

Встреча Павла Белявского с участниками 24-го фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017", фото ИА "Тюменская линия"

Отвечая на вопрос о том, уместна ли в педагогике критика молодого поколения представителями старшего, Павел Белявский подчеркнул, что в работе с молодежью приоритетно понимание и доверие.

"На критике не построить взаимодействие. Нужно быть человеком, которому дети нужны и важны, ребята это чувствуют. Нужно разговаривать, обсуждать какие-то темы, но если этого не делать и при этом считать, что к твоей критике должны прислушиваться - это ни к чему хорошему не приведет. Каждый человек хочет, чтобы к нему относились уважительно. Нужно без холодного укалывания критикой донести до человека идею. Настоящие педагоги это умеют", - уверен он.

Апогеем встречи стал вопрос к участникам фестиваля от Павла Белявского. Он поинтересовался, смотрят ли ребята популярные ныне рэп-баттлы, как они к ним относятся и кого из участников словесных баталий считают лучшим. Дети оживленно делились мнениями, высказывали точку зрения о том, что рэп-баттлы это настоящий феномен русского языка и нечто новаторское.

Павел Белявский согласился с будущими радиожурналистами. "Потрясает, когда с такой скоростью люди вворачивают в свою речь огромное количество образов, метафор, цитат из литературы, фактов и имен, достигается удивительная плотность смыслов. Когда ты видишь, как это выдают в такой форме, с четким пониманием, это покоряет и удивляет. Чтобы делать такие вещи, нужно действительно иметь незаурядный интеллект", - отметил он.

В завершение мероприятия Павел Белявский напомнил присутствующим о том, что XXI век - это век Интернета и визуальной культуры, однако за всем этим стоит сильное и живое русское слово. Он пожелал ребятам работать с этим словом, осваивать новые горизонты и при этом оставаться самими собой, следовать своим путем, потому что именно так можно обрести в жизни счастье.

Встреча Павла Белявского с участниками 24-го фестиваля детских радиопрограмм "Птенец-2017", фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, XXIV Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм "Птенец–2017" пройдет в дни школьных каникул с 31 октября по 3 ноября. Для начинающих журналистов будут организованы мастер-классы и творческие встречи.

Дарья Казакова