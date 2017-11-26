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Как оспорить кадастровую стоимость, расскажет Росреестр

08:01 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области

Прямую линию по вопросам, связанным с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости проведет управление Росреестра по Тюменской области 30 ноября.

На вопросы, связанные с этой темой, с 11 до 12 часов ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич

по телефону 8(3452) ) 39-68-84, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

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Теги: прямая линия , недвижимость , Росреестр

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