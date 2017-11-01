2 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева начнется областной краеведческий фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения купца Степана Колокольникова.

В Тюмени в 10 часов начнется стажировка для специалистов администраций Тюмени и Воронежа по дополнительной программе профессиональной переподготовки "Создание и разработка отдельных элементов проектного управления в сфере социально-экономического развития муниципального образования". Программа начнется с объезда объектов городской инфраструктуры (первая точка на ул. Энергетиков, 51 и 51б). В 14 часов в отеле "Восток" (ул. Республики, 159, зал "Юпитер") начнется конференц-сессия.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Тюменской области в рамках территориальной программы государственных гарантий".

В Тюмени в 11 часов на ул. Широтной, 92, корп.1 начнется литературный сити-квест "Славка с улицы Герцена", посвященный творчеству Владислав Крапивина.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Наступление зимнего периода. Меры безопасности на водных акваториях. Спасение и самоспасение в зимний период на воде. Оказание первой помощи".

В Тюмени в 12 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется форум-акселератор "Технокульт".

В Тюмени в 13 часов в спорткомплексе "Муромец" (ул. торговая, 2) начнутся всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Тюменский меридиан".

В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, конференц-зал) начнется круглый стол "Особенности социальной рекламы и ее эффективность" в рамках фестиваля социальной рекламы "Муза".

В Тюмени в 15 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется заседание палаты органов ТОС во вопросам заимодействия городской администрации и ТОС по созданию благоприятной среды проживания.

В Тюмени в 15 часов в офисе региональной общественной организации "Опора России" начнется пресс-конференция, посвященная проекту #ПИНКОДБИЗНЕСА в рамках федеральной программы "Ты-предприниматель" в Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов в зале заседаний областной избирательной комиссии (ул. Володарского, 49, 1 этаж) начнется подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией Тюменской области и региональным департаментом социального развития.

В Тюмени в 16 часов в ТЦ "Дарина" (ул. Дмитрия Менделеева, 18) начнется мастер-класс по рисованию на воде и танцевальные тренировки по направлениям хип-хоп и латина соло в рамках социального проекта "Шанс".

В Тюмени в 18 часов 30 минут на станции скорой помощи (ул. Немцова, 34) начнется занятие по сердечно-легочной реанимации для всех желающих.

В Тюмени в детском центре "Алые паруса" (24 км. Червишевского тракта) состоится форум молодежи Тюменского района "Интеллект! Творчество! Инициатива!".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (в здании городского спорткомплекса-бассейна ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция директора центра занятости населения Ишима и Ишимского района Владимира Пашкова "Новое в практике центра занятости Ишима и Ишимского района. Ситуация на рынке труда".

В Тобольске в 18 часов в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (7 мкрн., 30) начнется мастер-класс "Навыки нахождения компромисса и умения учитывать интересы других" в рамках проекта "Вместе мы можем больше" - победителя грантового конкурса проектов "Моя идея".

Этот день в истории:

1777 - основан Ставрополь.

1894 - началось правление последнего российского императора Николая II Александровича.

1895 - умер убийца Александра Пушкина Жорж Дантес.

1938 - звание Героя Советского Союза впервые присвоено женщинам-летчицам Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой.

1950 - умер великий английский писатель и драматург Джордж Бернард Шоу.

1991 - завершился последний в истории чемпионат СССР по футболу.

1999 - Борис Акунин раскрыл свой псевдоним. Под ним скрывался переводчик, культуролог Григорий Чхартишвили.