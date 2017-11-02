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На областном научном форуме "Шаг в будущее" можно увидеть изобретения юных тюменцев

14:27 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Областной научный форум «Шаг в будущее», фото пресс-службы департамента образования и науки Тюменской области

Умный самовар, робот для очистки нефтяной трубы от парафинов, принтер Брайля, электроскейтборд, сварочный аппарат с функцией зарядного устройства – вот лишь малая часть идей, воплощенных в жизнь нынешними школьниками и представленная на Областном научном форуме "Шаг в будущее", который открылся в гимназии №16 в Тюмени.

Три дня молодые исследователи будут представлять свои изобретения, защищать проекты и демонстрировать нестандартное мышление в инженерных соревнованиях.

Над некоторыми разработками ребята трудились не один год. Например, спортивный стреломет – уменьшенную в пять раз копию "Римского скорпиона" восьмиклассник Тюменского президентского кадетского училища Дмитрий Баранов проектировал, изготавливал и испытывал почти два года.

На решение проблемы затопленных зданий у ученика областной физико-математической школы Егора Новожилова ушло около месяца. Школьник выяснил, что в девяти из десяти случаев затопления квартир и офисов виноваты протечки воды. Он собрал целую систему. В случае протечки срабатывает сигнал, кран автоматически перекрывает воду, а на телефон приходит сообщение. Стоимость подобных современных систем начинается от 12 тыс. рублей, а изобретение Егора укладывается в 4 тыс. рублей.

Восьмиклассница тюменской школы №88 Анастасия Бабушкина придумала, как облегчить жизнь предпринимателям и комфортно обустроить свой дом. Школьница спроектировала и распечатала на 3D-принтере модель адаптивного стеллажа. На идею Настю натолкнул ремонт в ее комнате, когда понадобилось разграничить пространство. В собранном виде конструкция легко умещается в обычную "Газель", а в разобранном может служить мобильной перегородкой в любом помещении, даже полукруглой формы. Также стеллаж решит проблему с раскладкой товара в магазине: когда продукции много, части конструкции можно раздвинуть и получить дополнительные витрины, а когда товар распродан, модули просто придвигают друг к другу.

Павел Титов из той же школы демонстрирует на форуме свое экологичное ноу-хау - роботизированную урну, благодаря которой в классе стало вдвое чище. Принцип простой: достаточно пронести руки над датчиком, как крышка сама открывается. Когда контейнер заполнен – система сигнализирует. Одноклассникам изобретение товарища пришлось по вкусу - теперь даже мелкий мусор несут выбрасывать в чудо-ведро.

Изучать историю Великой Отечественной войны через задачи по физике придумала девятиклассница Сетовской школы Тобольского района Елена Ковалевская. Жемчужина ее стенда – пуля, которую проносил в своем теле ее земляк, ветеран Михаил Филатов.

В основу работы легла книга "Физика и оборона страны", итогом исследования стал сборник из 43 задач, 23 из которых – собственного составления. В условии каждой –  исторические факты о физиках и их изобретениях. Например, при изучении темы "Механическое движение" ребята узнают о самом распространенном оружии - автомате Калашникова, а после решают задачи с реальными исходными данными.

Ученик ишимской школы №8 Михаил Пачганов сделал рюкзак с солнечной батареей, которая за два часа полностью заряжает аккумулятор телефона.

"Портативное зарядное устройство в магазине стоит полторы тысячи рублей. Но зачем переплачивать, если можно потрудиться и сделать самому?", - резонно отметил изобретатель.

Себестоимость его батареи не превысила и ста рублей: транзисторы и диоды Миша достал из старых телевизоров, последовательно соединил, добавил накопители энергии и переходники к телефону. Главная особенность в том, что батарея размещается на рюкзаке и по дороге из дома в школу накапливает солнечную энергию.

Увидеть изобретения ребят можно в тюменской гимназии №16 (ул. Парфенова, 19). Имена победителей назовут 3 ноября в 10 часов.

Победители регионального тура поборются за право представить Тюменскую область на Всероссийском форуме "Шаг в будущее". Кроме этого лидеры заключительного этапа могут поступить в профильные вузы без экзаменов, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

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Областной научный форум «Шаг в будущее», фото пресс-службы департамента образования и науки Тюменской области
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Соб.инф.

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Теги: школьники , Шаг в будущее , инновации , изобретения

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