3 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в областной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) продолжается областной краеведческий фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения купца Степана Колокольникова.

В Тюмени в 8 часов 30 минут в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) начнется День агропромышленного комплекса Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в начнется этнографический диктант. Список площадок здесь.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется тренинг "Имидж как средство управления впечатлением".

В Тюмени в 12 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется пресс-конференция "Ретроспектива фильмов Анастасии Лапсуй и Маркку Лехмускаллио".

В Тюмени в 15 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется встреча с театральным критиком Еленой Ковальской в рамках "Школы театрального лидера".

В Тобольске в 11 часов на ул. Самаровская, 17 начнется пресс-конференция общественной организации "В защиту жизни".

Этот день в истории:

1612 - ополченцы Дмитрия Пожарского и казаки князя Трубецкого завязали бой с поляками, засевшими в Кремле и Китай-городе. Начался завершающий этап освобождения Москвы от польских интервентов.

1887 - родился Самуил Маршак, поэт, писатель, переводчик, автор множества детских книг.

1943 - началась Киевская наступательная операция Красной армии.

1949 - родился Александр Градский, советский и российский эстрадный певец.

1982 - родился российский фигурист Евгений Плющенко.

1998 - в московском Дворце спорта "Крылья Советов" впервые состоялось первенство страны по борьбе сумо.