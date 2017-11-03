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4 ноября - события дня

17:58 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется вручение государственных наград Российской Федерации и наград Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в ТЦ "Дарина" (ул. Дмитрия Менделеева, 18) начнется мастер-класс по рисованию на воде и танцевальные тренировки по направлениям хип-хоп и латина соло в рамках социального проекта "Шанс".

В Тюмени в 12 часов около мультимедийного парка "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется фестиваль "Наша география".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на набережной Туры начнется общегородской День моржа.

В Тюмени в 13 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется концерт Тюменского симфонического оркестра, приуроченный к празднованию Дня народного единства.

В Тюмени в 14 часов на Цветном бульваре начнется праздничной дефиле в национальных костюмах, посвященное Дню народного единства.

В Тюмени в 15 часов на площади около МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие экспозиционного проекта "СТЕНА".

В Тюмени состоится акция "Ночь искусств":

В 11 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется детский театральный фестиваль света и тени.В 18 часов - спектакль театра-студии "Быть" "Семь Я", в 22 часа - просмотр фильма "Капитан фантастик".

В 17 часов в театре кукол (ул. Кирова, 46) откроется "Город мастеров".

В 17 часов в драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется проект "Прогулки по Венеции" и работа интерактивных площадок.

В 19 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнутся концертные программы Михаила Плетнева и Ильи Бешевли. В 21 час 30 минут - встречи с артистами филармонического оркестра. В 22 часа 30 минут - концерт в полной темноте.

В 19 часов в ДК "Нефтяник" начнется проект "Музыка великого немого", посвященный немому кино.

Этот день в мире:

1612 - воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. В связи с этим 4 ноября празднуется День народного единства. Также это праздник Казанской иконы Божией Матери. По преданию, чудотворный образ находился в ополчении, освободившем Москву от польских захватчиков 4 ноября 1612 года.

1784 - родился российский архитектор Осип Бове. По его проекту построено здание, изображенное на сторублевой купюре.

1794 - русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом укрепленное предместье Варшавы – Прагу.

1890 - в Лондоне открылась первая в мире линия метро.

1894 - родился герой Великой Отечественной войны, маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко.

1922 - совершено одно из самых великих археологических открытий - английская экспедиция под руководством Говарда Картера обнаружила гробницу фараона Тутанхамона.

1946 - образовано специализированное подразделение ООН, ведающее вопросами образования, науки и культуры - ЮНЕСКО.

1956 - родился певец Игорь Тальков.

1967 - принят в эксплуатацию общесоюзный телецентр "Останкино".

1972 - на экраны СССР вышла дилогия "А зори здесь тихие".

1972 - родился полузащитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу.

1979 - иранские власти захватили здание американского посольства и объявили американских дипломатов заложниками. Конфликт длился почти год.

1987 - умер Михаил Царев, один из лучших советских театральных актеров.

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