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7 ноября - события дня

18:00 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание совета представительных органов муниципальных образования Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в СК "Центральный" начнутся областные соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в вузы".

В Тюмени в 15 часов начнется заседание палаты ТОС.

Этот день в мире:

1812 - умер выдающийся русский архитектор Матвей Казаков, автор проектов Московского университета, Голицынской больницы, дома Демидова и других известных московских строений.

1917 - отряды рабочих, солдат и матросов штурмом взяли Зимний дворец. Этот день считается началом Великой Октябрьской социалистической революции.

1941 - в осажденной гитлеровцами Москве прошел военный парад. Прямо с Красной площади войска отправлялись на фронт. Парад способствовал подъему боевого духа советских солдат и стал явным вызовом немцам. Дело в том, что Гитлер определил 7 ноября 1941 года как окончательную дату взятия столицы СССР.

1944 - японцы казнили советского разведчика Рихарда Зорге.

1945 - в Берлине открылось мемориальное кладбище советских воинов, погибших при штурме немецкой столицы.

1997 - на аукционе Кристи пианино продано за рекордную для этого инструмента цену в 1,2 млн долларов.

2001 - Мадонна попала в список самых богатых британцев.

2003 - Ян Ливэй получил звание "Героя космоса".

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