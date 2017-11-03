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Ишимские школьники побывали на парламентском уроке

16:05 03 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Парламентский урок ко Дню народного единства прошел в ишимской школе №5. На мероприятии собрались лучшие ученики старших классов школы, среди них — победители олимпиад и призеры конференций.

Первый заместитель председателя областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов подарил школьной библиотеке редкое издание — "Чертежную книгу Сибири" русского картографа и историка Семена Ремезова — и выразил надежду, что она не только заинтересует ребят, но и сподвигнет их к изучению других исторических моментов.

"В своих суждениях вы должны опираться на четкое знание, поэтому я призываю вас изучать историю. Историю своего города, родного края, Тюменской области и, конечно, нашей страны. Эта история огромная и интересная. Изучать другие страны нужно и правильно, но о том, что происходило на нашей земле, нужно знать гораздо глубже", — подчеркнул он и призвал посетить открытый накануне исторический парк "Россия — моя история".

В ходе урока, который Андрей Артюхов провел вместе с главой Ишима Федором Шишкиным, школьники просмотрели информационный видеоролик "Если не ты, то кто?" издательства "Просвещение", рассказывающий об истории нашей страны, ее героях и главных событиях. Федор Шишкин провел экскурсию по обновленной школе №5, которая была открыта 1 сентября.

"Это одно из крупнейших образовательных учреждений, а сейчас после ремонта — лучшее в городе по материально-техническому состоянию, кабинеты оснащены современными комплектами оборудования", — отметил он.

После реконструкции общая площадь учреждения увеличилась на 2,5 тысячи квадратных метров.  В образовательном учреждении созданы условия для открытия муниципальной лаборатории естественно-научного направления по проектно-исследовательской деятельности. 

Кабинет биологии оснащен цифровыми микроскопами с высоким разрешением, стереоскопами, кабинет физики оборудован компьютерным практикумом по разделу "электричество". Шесть кабинетов иностранного языка — переносным лингафонным оборудованием. Приобретены робоплатформы, для изучения курса моделирования - 3D-принтеры и 3D-сканеры.

Школа оснащена современным оборудованием по дорожной безопасности, а также велосипедами, учебными  автотренажерами. Приобретено оборудование для занятий легкой атлетикой, лыжной подготовкой, настольным теннисом, футболом, гимнастикой. В школе также работает современный спортивный зал, вечером он доступен для всех жителей города. 

Первый зампред думы и глава Ишима посетили школу №2, открытую также после капитального ремонта 1 сентября. Гости подарили школьникам издания, рассказывающие о жизни Тюменской области, и поздравили с Днем народного единства, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия". 

Андрей Артюхов отметил, что ишимские школы поразили качеством ремонта, насыщенностью учебным оборудованием и новыми технологиями. 

"Прекрасные спортивные залы, раздевалки и душевые, актовые залы и библиотеки, кабинеты физики, химии, технологии. Материальная база для учебного учреждения очень важна. Как человек, долгое время проработавший в системе образования, я это хорошо понимаю. И хочется отметить главное — огромную работу, проделанную совместно правительством Тюменской области и администрацией города Ишима. После осмотра ряда объектов, я увидел необходимость замены окон в некоторых дошкольных образовательных учреждениях, и фракция "Единая Россия" выделит 1 миллион рублей до конца 2017 года на решение этих проблем", — рассказал Андрей Артюхов.

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Теги: школьники , Единая Россия , Андрей Артюхов

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