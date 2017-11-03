"Ночь искусств" объединит жителей тюменских сел

t-l.ru

Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет под девизом "Искусство объединяет!", завершит празднование Дня народного единства в сельских районах Тюменской области.

Фестиваль народной культуры "Национальная мозаика" пройдет в Омутинском районном Доме культуры. На нем будут представлены русские, украинские, казахские, казачьи и немецкие национальные игры. Фольклорные коллективы самодеятельных артистов завершат праздник концертом.

Армизонская центральная районная библиотека приглашает земляков на библиотечный калейдоскоп. Он стартует 4 ноября в полдень и продлится до 22 часов. Откроет его книжно-фото-предметная выставка "История села - история национальностей". Ребят в детской библиотеке ждет экспромт-театр "Играй в героев" и мастер-класс "Искусство оригами". Библиотекари помогут гостям праздника совершить виртуальное путешествие по музеям мира, пригласят земляков на вечер любителей романса и в творческую лабораторию "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!".

Голышмановский краеведческий музей приглашает на выставку графических работ художников Ишима и Тюмени "Очарованные летом", а в Аромашевском Доме культуры пройдет праздничная программа "Город мастеров", сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

Соб. инф.