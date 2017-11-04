Работы финалистов краеведческого конкурса опубликуют

Работы финалистов конкурса ТОНБ опубликуют к концу 2017 года. Фото пресс-службы библиотеки

17 работ авторов-финалистов конкурса краеведческих работ, посвященного 150-летию С.И. Колокольникова, опубликуют в сборнике Тюменской областной научной библиотеки в конце 2017 года.

Конкурс прошел в рамках одноименного фестиваля с 1 августа. Он собрал 94 работы со всей области: 17 из них стали финалистами.

Как рассказала директор ТОНБ и председатель жюри конкурса Ольга Адамович, работы оценивали по двум возрастным категориям: от 14 до 25 лет и от 25 лет и старше.

"Мы хотели повысить активность и интерес наших жителей к вопросу краеведения. Работы были очень интересными: связаны с историями семей, колоколов, лодкой дюбель и другие. Работы финалистов написаны очень грамотно, со ссылками на архивные документы, хорошо логически выстроены", - рассказала Ольга Адамович.

В номинации "Люди и судьбы Тюменского края" дипломом за третье место наградили Евгению Бондареву за работу "Мой предок Ричард Зброжек – сибирский чиновник" и Людмилу Дрозд за работу "Отзвуки минувшего". Второе место у Валерии Нестеровой за работу "Учительская династия" и Светланы Чулкиной за работу "Купец Василий Собенников: тюменские хроники".

В номинации "Неизвестные страницы истории Тюменского края" первое место одержали Маргарита Мартынюк с работой "Человек на обочине войны. Исследование депортации немцев Поволжья на примере семьи моих родственников Суппес" и Наталья Торопова с работой "Тобольск – верфь дубель-шлюпки "Тобол".

Жюри дали спецнаграды Алевтине Попченковой за работу "Пётр Григорьевич Шестаков: из жизни первого директора", Татьяне Солодовой за работу "Деятель высокой важности ректор Тобольской духовной семинарии П.Д. Головин", Вере Румянцевой за работу "Калина красная", Полине Метлёвой за работу "История тюменских праздников в различные исторические эпохи".

Напомним, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева впервые провела Областной краеведческий фестиваль, посвященный 150-летию С.И. Колокольникова. По словам директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса, в будущем не исключено, что фестиваль сменит имя.

"Департамент с удовольствием поддержал инициативу библиотеки имени Менделеева. Думаю, этот конкурс будет ежегодным. Возможно, он приобретет иное имя. У нас много земляков-меценатов, которые оставили большой след в развитии края", - прокомментировал директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас.

﻿ Работы финалистов конкурса ТОНБ опубликуют к концу 2017 года. Фото пресс-службы библиотеки 1 /

Ирина Ромашкина