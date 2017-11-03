Тюменка Ирина Куценко готовится к конкурсу "Воспитатель года России - 2017"

Тюменка Ирина Куценко готовится к конкурсу «Воспитатель года России - 2017»

Новые технологии речевого развития дошкольников представит учитель-логопед тюменского детского сада № 111 Ирина Куценко на конкурсе "Воспитатель года России", который стартует 7 ноября.

На городском и областном конкурсах педагогического мастерства в номинации "Воспитатель года" Ирина Куценко стала победителем благодаря использованию новой методики - синквейна. Эта пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии, стала эффективным средством речевого развития детей.

"При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с мнением других и договориться", - рассказала Ирина Куценко.

Технология обучения детей составлению пятистишья о конкретном предмете обычно используется в школе, однако тюменская воспитательница смогла адаптировать ее для дошколят, сообщает "Комcомольская пpавда".