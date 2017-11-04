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Тюменская Госавтоинспекция проверила паспорта дорожной безопасности

10:56 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Паспорта дорожной безопасности и маршруты безопасного движения "Дом-школа-дом" помогают обеспечивать дорожную безопасность школьников в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция региона совместно с органами управления образования провели мониторинг актуализации паспортов дорожной безопасности школ и детских садов. В каждом образовательном учреждении области в паспорт внесены все необходимые сведения об организации дорожного движения в микрорайоне, движения школьных автобусов, проведения занятий по Правилам дорожного движения, классных часов, "минуток безопасности". Все это позволяет научить детей правильному поведению на дорогах.

Безопасные маршруты школьников разрабатываются совместно органами образования с ГИБДД, родительскими комитетами. В ГИБДД надеются, что все эти меры позволят сократить число ДТП с участием детей на дорогах региона.

Соб. инф.

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