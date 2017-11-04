Тюменские онкологи обследовали более трехсот ишимцев

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Бригада тюменских врачей-онкологов из тюменского "Медицинского города" в течение недели работала на базе областной больницы №4 в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Тюменские онкологи за время работы в Ишиме выявили один случай рака молочной железы, еще одной женщине предстоит дообследование по подозрению на это заболевание. Также подтверждены диагнозы рака кожи, желудка - по одному случаю, и у двух пациентов - рак легких.

Выездная форма работы практикуется в Тюменской области уже не первый год и помогает сделать специализированную медпомощь более доступной жителям региона. В составе бригады - хирург, маммолог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Тюменские онкологи выезжают в Ишим дважды в год: в апреле и октябре.

В этот раз, по словам хирурга Олега Сбродова, подход к отбору пациентов несколько изменили. Если раньше на прием к онкологам шли все желающие, то теперь целевая аудитория врачей - люди, либо перенесшие онкозаболевание, либо те, у кого есть подозрение на рак. Это помогло сделать работу бригады более эффективной.

"Ранее мы принимали от 600 до 800 пациентов, теперь за неделю приняли 311 человек. Каждый из них пришел обоснованно. Кому-то мы откорректировали лечение, кого-то пригласили продолжить его у себя, в онкоцентре", - рассказал Олега Сбродов.

Соб. инф.