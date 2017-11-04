Тюменская агрофирма КРиММ осваивает рынок полуфабрикатов

Фото ИА "Тюменская линия"

Более чем в два раза увеличила выпуск очищенного картофеля в вакуумной упаковке тюменская агрофирма КРиММ. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов.

"Начинали мы с двух тонн в неделю, сейчас выпускаем пять тонн, причем есть потребность в еще большем объеме. По мере освоения нового рынка мы учимся разбираться в тонкостях. Многое зависит от сорта, жесткости и времени, когда картофель выкопан", - отметил генеральный директор.

По словам Геннадия Рязанова, на днях на предприятии установлен стерилизатор на 500 кг для производства полуфабриката. Судя по первым результатам, получается вкусный продукт - практически готовое второе блюдо.

Второе дыхание проект вакуумной упаковки овощей и картофеля должен обрести после поставки оборудования для нового перерабатывающего завода.

"Это позволит нам кратно увеличить выпуск готовой для приготовления продукции. Сейчас ждем оборудования по паровой очистке. Эта технология удаления кожуры значительно увеличивает срок годности картофеля", - рассказал Геннадий Рязанов.

Соб. инф.