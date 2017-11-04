Психологи помогают тюменским подросткам разносторонне развиваться

Фото: "Моя территория"

Психологические тренинги для подростков "От идеи к плану" и "Только вперед" пройдут в тренировочном центре "Свой зал" в рамках социального проекта "Шанс" 11 ноября.

Для наиболее комфортной и продуктивной работы занятия будут проходить в группах по 12 человек. Лекционно-практический формат поможет участникам лучше запомнить полученную информацию и попробовать применить ее в жизни. Тренинги проведут педагоги-психологи, сообщает "Mега".

"В рамках нашего проекта проходят различные занятия от прикладных и творческих мастер-классов до психологических тренингов. Мы хотим научить подростков видеть разные грани жизни, которые будут развивать их разностороннее. Сейчас дети увлечены занятиями, на которые ходят, и делятся с нами и наставниками своими успехами", - рассказала заместитель руководителя центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. С его помощью системы подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, включаются в активную общественную деятельность.

Соб. инф.