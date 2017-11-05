Тюмень проведет всероссийский хакатон

yaroslavl-room.ru

Всероссийский конкурс "Умный город" проведет Тюменский индустриальный университет, чтобы повысить эффективность работы городских служб и заинтересовать молодежь в инновационных технологиях.

Хакатон - это форум специалистов в области программного обеспечения, участники которого сообща работают над решением какой-либо проблемы. На предстоящем конкурсе участники будут работать по 7 различным направлениям, связанным с информационно-коммуникационным обеспечением Тюмени и поиском новых решений для развития городской среды, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

К участию приглашаются учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений со всей России. Конкурс пройдет с 1 по 3 декабря. Главный приз за лучший проект - 250 тыс. рублей. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Подать заявку и получить более подробную информацию вы можете на сайте хакатона.

Соб. инф.