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Тюмень проведет всероссийский хакатон

08:24 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Всероссийский конкурс "Умный город" проведет Тюменский индустриальный университет, чтобы повысить эффективность работы городских служб и заинтересовать молодежь в инновационных технологиях.

Хакатон - это форум специалистов в области программного обеспечения,  участники которого сообща работают над решением какой-либо проблемы. На предстоящем конкурсе участники будут работать по 7 различным направлениям, связанным с информационно-коммуникационным обеспечением Тюмени и поиском новых решений для развития городской среды, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

К участию приглашаются учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений со всей России. Конкурс пройдет с 1 по 3 декабря. Главный приз за лучший проект - 250 тыс. рублей. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Подать заявку и получить более подробную информацию вы можете на сайте хакатона.

Соб. инф.

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