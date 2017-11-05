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Молодежный интеллектуальный форум прошел в Тюменском районе

09:17 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Форум молодежи Тюменского района "Интеллект! Творчество! Инициатива!" состоялся в центре "Алые паруса". В нем приняли участие 150 юношей и девушек.

На шести площадках форума прошли увлекательные мастер-классы. Особое внимание было уделено социальному проектированию, сообщает "Комcомольская пpавда".

"Отрадно осознавать, что вы чувствуете свою причастность к судьбе нашего района и активно проявляете себя в общественной жизни. Молодежь - наше яркое настоящее и перспективное будущее", -обратилась к участникам форума глава Тюменского района Светлана Иванова.

Отметим, что в муниципалитете действует 240 молодежных объединений, в социально значимой деятельности которых принимают участие около 8 тыс. человек. Только за последний год количество участников молодежных объединений выросло почти на 700 человек.

Соб. инф.

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