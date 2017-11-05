"Тюменский бройлер" обновит фирменные магазины

t-l.ru

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" намерена обновить магазины своей фирменной торговой сети. Об этом сообщила директор предприятия Оксана Величко.

Сейчас у сельхозпредприятия 11 торговых точек на юге Тюменской области и на Ямале.

"Собственная торговая сеть остается одним из главных каналов прямого общения с покупателем. Содержать магазины нелегко. Но мы не собираемся от них отказываться, понимаем, что обратная связь возможна только, если у тебя есть фирменный магазин, когда покупатель может задать интересующий его вопрос и получить квалифицированный ответ", - сказала Оксана Величко.

В то же время на "Тюменском бройлере" отмечают миграцию покупателей в сторону крупных торговых сетей.

"От этого никуда не деться. Конечно, остается возможность сделать магазины в формате "у дома", чтобы на прилавках были исключительно тюменские продукты, но здесь надо учитывать временной фактор – чем дольше мы этот процесс откладываем, тем больше покупатель привыкает к сетям. Термин "затаривание" сейчас диктует моду и он же приносит основную выручку. Только при создании чего-то похожего тюменский ритэйл может составить конкуренцию крупным торговым сетям", - считает Оксана Величко.

Соб. инф.