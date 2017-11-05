Международная IT-конференция пройдет в Тюмени

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Тринадцатая международная конференция специалистов IT-отделов "Код информационной безопасности" пройдет в Тюмени 9 ноября.

Спикерами выступят профессионалы в сфере информационной безопасности и разработчики различных средств информационной защиты из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, в числе которых будут представители антивирусных компаний "Доктор Веб", "Eset" и многие другие. Эксперты расскажут гостям о современных IT-угрозах и продемонстрируют новейшие решения для борьбы с ними, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Конференция уже проходила в 26 городах России и стран ближнего зарубежья. В Тюмени форум IT-специалистов пройдет в третий раз. В 2016 году мероприятие посетило более ста человек.

Для посещения конференции необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Участие бесплатное.

Соб. инф.