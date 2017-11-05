В Тюменском районе определяют ставки налога на имущество

Фото: ИА "Тюменская линия"

Ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, определяют депутаты муниципальных дум в Тюменском районе.

Заседания представительных органов уже прошли во многих территориях. Размеры ставок налога будут таковы: гараж, машино-место – 0,2%, жилой дом – 0,15%, квартира, комната – 0,15%, иные здания, строения, сооружения, помещения площадью до 50 кв.м. – 0,15%, объекты незавершенного строительства – 0,3%, прочие объекты налогообложения – 0,5%. Об этом сообщают "AиФ".

В результате введения новой системы налогообложения имущества физических лиц доходы муниципального бюджета увеличится в 2019 году на 15,3%. К 2023 году произойдет увеличение на 76,5 %.

Социально незащищенные категории населения и граждане, имеющие заслуги перед государством, освобождены от налога, остальные налогоплательщики вправе воспользоваться определенными вычетами.

Соб. инф.